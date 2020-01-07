كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني: أمريكا بدأت العد التنازلي لبداية نهايتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا وباغتيالها للقائد قاسم سليماني بدأت العد التنازلي لبداية نهايتها في المنطقة.

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وأضاف ظريف، في كلمة قبيل دفن جثمان قاسم سليماني: "قد حان الوقت لخروج قواتها من المنطقة".

وأكد ظريف، أن الولايات المتحدة فرضت بسياساتها الخاطئة ظروفا ستضر بها عاجلا أم آجلا، مشيرًا إلى أن اغتيال سليماني مقامرة أمريكية كبيرة، والغارة الأمريكية التي استهدفته والمهندس لم تكن انتهاكا للسيادة العراقية فحسب بل استهدافا لأحد أركان الأمن في المنطقة.