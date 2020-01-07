حملة إعلامية.. لدعم الصحافة المهنية والأخلاقية ومواجهة الاستسهال والعشوائية

انضم مئات من الصحافيين المغاربة إلى حملة “لندعم الصحافة المهنية والأخلاقية”، التي شملت الصحف والمؤسسات الإعلامية بهدف المساهمة في تكريس القراءة كتعبير عن المشاركة في الشأن العام وممارسة الحق في إعلام مهني وأخلاقي وحر.

إذ أطلق المجلس الوطني للصحافة، حملة توعية واسعة حول قراءة الصحف الورقية والإلكترونية المغربية، تحت شعار “لندعم الصحافة المهنية والأخلاقية”، ساهمت فيها كل الصحف المغربية والقنوات التلفزيونية وجل الإذاعات والمواقع الإلكترونية الوطنية.

وتندرج هذه الحملة، في إطار “الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف”، التي تبناها المجلس الوطني للصحافة ضمن برنامج لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع، وذلك في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في القانون 90.13.

وتهدف المبادرة، إلى المساهمة في تكريس القراءة كتعبير عن المشاركة في الشأن العام وممارسة الحق في إعلام مهني وأخلاقي وحر، وتقوية صوت الصحافة الحرة في مواجهة الاستسهال والعشوائية.