اعتقالات بالضفة ومصادرة معدات ورشة بزعم تصنيع أسلحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان ومصادرة معدات مخرطة بزعم استخداما في تصنيع وسائل قتالية.

وقال جيش الاحتلال جنوده اعتقلوا 8 شبان بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة أسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة معدات مخرطة في جنين بزعم استخدامها لتصنيع أسلحة ووسائل قتالية.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال شارع نابلس في جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط، حيث تم اعتقال 3 شبان.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة جنين وفرضت طوقا أمنيا عليها، وقام الجنود بمصادرة معدات مخرطة للمواطن رشدي البظ بعد تفجير بوابتها وقامت بتفتيشها ومصادرة بعض المعدات، بزعم استخدامها في تصنيع أسلحة ووسائل قتالية. وتم اعتقال كل من رشدي البظ ونجليه عدي ومحمد.

في محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واعتقلت الأسير السابق جابر عويص، بعد دهم وتحطيم محتويات منزله.

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بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مخيم العروب هم: عز الجندي، وأحمد حسونة البدوي، ومحمد الجابري، وعمرو جاسر الشريف.

وفي محافظة قلقيلة اعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، خمسة شبان من بلدة عزون خلال مرورهم قرب مستوطنة "يتسهار".

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أوقفوا الشبان الخمسة قرب مدخل "يتسهار" على طريق نابلس ونقلوهم إلى جهة مجهولة.

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين هم: أمجد حسين، وحميدو أبوهنية، إياد عدوان، ومحمود عدوان، ونمر فراج.