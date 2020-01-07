مداهمات واعتقالات وغرامات لمتاجر بكفر ياسيف وجديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوات من الشرطة محلات تجارية في كفر ياسيف وجديدة المكر في أعقاب الاشتباه بأنها تبيع معدات قتالية وأغراض متنوعة بشكل غير قانوني، وجرى اعتقال 3 مشتبهين، أمس الإثنين، وفقا لادعاء الشرطة.

وبحسب الشرطة فإنّ "النشاط جاء بالتعاون بين حرس الحدود وجهات إنفاذ أخرى منها النيابة العامة وسلطة الضرائب وسلطة حماية المستهلك وغيرها. وخلال المداهمات لعدة محلات تجارية في كفر ياسيف وجديدة الكر عُثر على معدات قتالية مثل مقابض حديدية وغاز الفلفل وسكاكين وأدوات تدخين وزجاجات كحول مزيفة".

وأضافت أنه "تمّ خلال النشاط تسجيل مخالفات وغرامات مالية متعلقة بإخفاء مدخولات بمئات آلاف الشواقل، إضافة إلى اعتقال 3 مشتبهين والتحقيقات جارية".