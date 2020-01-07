مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة تلقى عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيدال قرر الرحيل عن صفوف البلوغرانا، على الرغم من تمسك إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق به.

وأفاد التقرير، بأن سعر رحيل فيدال عن برشلونة خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري سيكون 20 مليون يورو.

ويُعد إنتر ميلان ومانشستر يونايتد أبرز الأندية المهتمة بضم فيدال خلال الميركاتو الشتوي، وكلاهما يُشاركان في بطولة الدوري الأوروبي، لكن الأفضلية لعرض النيراتزوري، الذي يُصارع على التتويج بلقب الدوري الإيطالي عكس مانشستر الذي يُعاني في البريمييرليغ.