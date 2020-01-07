نجم ريال مدريد يتلقى عرضا مغريا للرحيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق دي سي يونايتد الأميركي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن تقارير أميركية، فإن إدارة دي سي يونايتد تتحدث بالفعل مع وكلاء مودريتش، والذي يمكن أن ينتقل للنادي الأمريكي في الصيف.

وأشار التقرير، إلى أن مودريتش تلقى العام الماضي عرضا من الدوري الأمريكي، وتحدث اللاعب مع عائلته حول هذه الخطوة، وهو متحمس لفكرة اللعب في الدوري الأميركي.

يُذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأفادت عدة تقارير مؤخرًا أن إدارة الميرنغي لا تنوي تجديد عقده في الفترة المقبلة.