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توضيح جديد من بنك المليشيا في صنعاء حول النقود الجديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 يناير 2020

قال البنك المركز الخاضع لسيطرة المليشيا في العاصمة صنعاء إن مدة تبديل النقود من الطبعة الجديدة ستنتهي في تاريخ 1812020.

 

ونفى البنك ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تمديد فترة الاستبدال التي لم تحظ بأي تجاوب.

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وزعم البنك الخاضع لسلطة المليشيا أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار.

 

يشار إلى أن ضرر قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية طال الجميع وأثر بشكل كبير على الحركة الشرائية

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