شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ألمانيا تسحب قواتها من العراق إلى الكويت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 أعلنت ألمانيا نقل جنودها مؤقتا من القواعد العراقية في بغداد والتاجي إلى الكويت والأردن.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) إن ألمانيا قررت سحب جزء من جنودها الموجودين في #العراق. Advertisements يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلبا عراقيا بسحب قواتها من العراق. وأكدت أنها ستفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق في حال استمرت في طلبها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ألمانيا تسحب قواتها من العراق إلى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.