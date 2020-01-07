شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تخصص مبالغ كبيرة لعمل لوحات إعلانية لـ"سليماني" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 قالت مصادر مطلعة إن ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اعتمدت مخصصات مالية كبيرة لطباعة لوحات دعائية وصور وملصقات في محافظة ذمار وسط البلاد، للصريع "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

Advertisements وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة وجهت بطباعة صور وملصقات الصريع "قاسم سليماني" في عدد من محلات الدعاية والإعلان بشارعي رداع والتعاون بمدينة ذمار. وتابعت المصادر، أن المليشيا خصصت مبالغ مالية، قدرت بحوالي مليوني ريال، لطباعة الصور والملصقات والزمتهم باخراجها، وتوزيعها وإلصاقها في المقرات الأمنية ومقرات تجمع المليشيا

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