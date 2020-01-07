صحيفة أمريكية: رعاية إيران للحوثيين كانت تحمل جميع بصمات سليماني

الثلاثاء 7 يناير 2020

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الجنرال سليماني بأنه كان "مهندس كل عملية مهمة تقريباً قامت بها المخابرات والقوات العسكرية الإيرانية على مدار العقدين الماضيين"، معتبرة مقتله بمثابة ضربة مذهلة لإيران في زمن الصراع الجيوسياسي الإقليمي الأوسع.



ولفتت إلى أن الولايات المتحدة وإيران متورطتان منذ فترة طويلة في حرب غير مباشرة في ساحات القتال في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق واليمن وسوريا.

ولم يتضح الدور المباشر الذي لعبه الجنرال سليماني في اليمن. لكن رعاية إيران لمتمردي الحوثيين في البلاد، كانت تحمل جميع بصمات سليماني، وتمثلت في كل شيء، من دعم الحوثيين كوسيلة لتوسيع النفوذ الإيراني إلى معاقبة المملكة العربية السعودية ومهاجمة ناقلات السفن، بحسب الصحيفة الأمريكية.

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وذكرت أن تكتيكات تلك الحرب تضمنت استخدام الوكلاء لتنفيذ القتال، مما يوفر حماية من المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي يمكن أن تجذب أمريكا إلى صراع بري آخر مع عدم وجود لعبة نهائية واضحة.

وقالت الصحيفة إنه مثلما أنجزت نجاحات قاسم سليماني إنشاء محور شيعي للنفوذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع وجود إيران في الوسط، فإنه من المرجح أن يثبت مقتله اليوم كونه مسألة محورية تمهد لفصل جديد من التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء المنطقة.

وكشفت "نيويورك تايمز"، أن العديد من مقاتلي المليشيات، تلقوا تدريبات في القواعد العسكرية في إيران أو على أرض الواقع في سوريا واليمن من قبل عناصر من حزب الله اللبناني وخبراء إيرانيين