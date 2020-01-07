مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع

الثلاثاء 7 يناير 2020

قتل قيادي حوثي كبير بنيران القوات المشتركة المسنودة بالمقاومة الجنوبية، في جبهات محور الشمال الغربي لجبهات قعطبة،بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وأفادت مصادر محلية أن قائد جبهة "باب غلق" لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو "هزاع العديني"، لقي مصرعه في مواجهات جبهة "باب غلق" شمال مدينة الفاخر، 15 كيلومترا شمال غربي مديرية قعطبة.

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ويعد العديني، الذي ينحدر من محافظة إب، وسط البلاد، واحدا من عشرات العناصر القيادية والميدانية التي تستقدمهم المليشيا من مديريات جنوب وغربي محافظة إب، للزج بهم في محارق الموت.

وتلتهم، يومياً، نيران جبهات الضالع على المحورين الشمالي، والشمالي الغربي، عشرات العناصر الحوثية المدعومة إيرانيا