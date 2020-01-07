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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا وسط مخاوف من تضخمه أكثر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 11.84% على أساس سنوي في ديسمبر.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 11.56% الشهر الماضي، وكان أعلى تقدير بين الاقتصاديين الثلاثة عشر المشاركين 11.9%.
وبلغ التضخم 0.74% مقارنة مع الشهر السابق في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما تجاوز أيضا توقع الاستطلاع البالغ 0.49%.
وكان التضخم السنوي ارتفع بقوة في 2018 بفعل أزمة عملة رفعت تكلفة واردات تركيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%، لكنه عاود الانخفاض إلى 8.55% بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.69% عن الشهر السابق في ديسمبر/كانون الأول ليصبح معدل الزيادة السنوية 7.36%، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.
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