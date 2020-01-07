شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مرض مجهول.. هونج كونج تفعل الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

تعمل سلطات هونج كونج على عزل المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بمرض مجهول في مدينة ووهان وسط الصين، وذلك تمشيا مع تعديل قانوني أعلنته الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام اليوم الثلاثاء.

وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض الغامض، تقوم هونج كونج بالفعل بفحص درجة حرارة المسافرين العائدين من الصين في المطارات ومحطات السكك الحديدية والموانئ.

ويمكن الآن عزل الأشخاص الذين يصلون إلى هونج كونج وهم يعانون من أعراض مثل الحمى أو السعال أو البرد كإجراء وقائي.

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وتعني الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلنتها لام أنه يجب على المدارس وأماكن العمل أن تلتزم بعمليات تنظيف مكثفة بشكل أكبر وبمشاركة المعلومات مع الدوائر الحكومية.

وقالت وزيرة الغذاء والصحة صوفيا تشان في بيان: "حتى الآن لم يتم في هونج كونج اكتشاف أي حالة إصابة بالتهاب رئوي خطير يتعلق بالحالات في ووهان، لكن حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي المسجلة في ووهان يمكن اعتبارها /مرضا معديا جديدا يهم الصحة العامة".

وتم تسجيل الإصابة للمرة الأولى في الأسبوع الماضي في مدينة ووهان وسط الصين. وحتى أمس الأحد، تم تشخيص 59 حالة إصابة. وذكرت لجنة الصحة في ووهان أن سبعة من المرضى حالتهم حرجة.

وسجلت هونج كونج أيضا 16 حالة مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي الغامض أمس الأحد، وفقا لهيئة الإذاعة العامة في هونج كونج، على الرغم من أن أيا من المرضى لم يبلغ عن زيارة مدينة ووهان.