شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ألمانيا تسحب قواتها من العراق إلى الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت ألمانيا نقل جنودها مؤقتا من القواعد العراقية في بغداد والتاجي إلى الكويت والأردن.

Advertisements وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) إن ألمانيا قررت سحب جزء من جنودها الموجودين في #العراق. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلبا عراقيا بسحب قواتها من العراق. وأكدت أنها ستفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق في حال استمرت في طلبها

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