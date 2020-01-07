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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا". وذلك بعد أن أعلنت طهران أنها ستنفذ "المرحلة الخامسة والأخيرة" من خفض التزاماتها الدولية في الاتفاق النووي، والتخلي عن أي قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي.
وبحسب بيان حكومي نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن الخطوة تعني أن طهران لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي، الذي يشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة، والأبحاث والتنمية.
ورغم ذلك، أشارت الحكومة الإيرانية إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التي تُخضع البرنامج النووي الإيراني لرقابة صارمة "سيستمر كما في السابق"
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