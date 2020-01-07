شباب ليبيا يضبطون مدرعات تركية ويغتنمونها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ضبط الجيش الليبي خلال عملياته ضد الميليشيات الإرهابية بمختلف المحاور، مدرعات تركية وسط ترحيب شعبي من الليبيين.

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والتف شباب ليبيون حول المدرعات المضبوطة؛ مرددين عبارات مناوئة للرئيس التركي رجب إردوغان، ومجددين التأكيد على دعم جيشهم الوطني، الذي أحكم سيطرته الكاملة على مدينة سرت الواقعة بين «طرابلس وبنغازي»؛ ليبدأ تعزيز محاور القتال في طرابلس بإرسال قوات إضافية، وسيطر الجيش بالكامل على مدينة سرت بعملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء.

وكان الجيش الليبي، شنَّ في وقت سابق من، هجومًا مباغتًا على التشكيلات المسلحة داخل الحدود الإدارية لمدينة سرت، وتمكن بوقت قياسي من تحقيق مكاسب والسيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة، بعد أن خاضت القوات اشتباكات مع مجموعات مسلحة قرب «بوابة العشرين» شرق سرت، قبل أن تتمكن من السيطرة عليها.