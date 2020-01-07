شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون: ملتزمون بهزيمة داعش مع القوات العراقية رغم أزمة إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح إن السياسة الاميركية تجاه وجود قواتنا في العراق لن تتغير.

Advertisements وأضافت: نواصل التشاور مع الحكومة العراقية بشأن مهمة هزيمة داعش والجهود لدعم قوات الامن العراقية. وتابعت: نبقى ملتزمين بالتحالف لهزيمة داعش وضمان مستقبل امن ومزدهر للشعب العراقي. وكان مجلس النواب العراقي قد صادق على مذكرة تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق

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