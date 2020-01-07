صحيفة أمريكية: العقوبات على العراق ستكون أسوأ من عقوبات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول اميركي إن النقاشات بشأن فرض عقوبات على العراق مازالت في البداية ولم يتخذ قرار نهائي بشأن فرضها.



وأضاف المسئول أن خطة فرض العقوبات على العراق ستنتظر لفترة محددة لمعرفة ما اذا كان المسؤولون العراقيون سيمضون قدماً في طرد القوات الاميركية من هناك.

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ولفت إلى أن العقوبات قد تتضمن ايضاً منع رجال الاعمال الاميركيين من العمل مع نظرائهم العراقيين ومنع الشخصيات والشركات من استخدام النظام المالي الاميركي وقطاعه الاقتصادي.

وذكرت الصحيفة أن من المحتمل أن تلعب وزارة الخزانة والبيت الأبيض دورًا قياديًا إذا تم تطبيق العقوبات على #العراق في النهاية .. لافتة إلى أن هذه الخطوة ستمثل خطوة غير عادية للغاية ضد حليف أجنبي انفقت الولايات المتحدة ما يقرب من عقدين ومئات المليارات من الدولارات لدعمه.

وتابعت: ادارة الرئيس ترمب تبدأ التخطيط لفرض عقوبات على العراق بعد اعلان الرئيس ترمب انه سيفرض عقوبات غير مسبوقة (واسوأ من العقوبات على ايران) على #العراق في حال اجبر الولايات المتحدة على الانسحاب من هناك