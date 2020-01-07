تركيا ترد على أنقرة: «نعارض نشر المرتزقة في ليبيا.. وتعترف بإرسال مقاتلين أجانب إلى طرابلس»

صرح وزير الخارجية التركي مولود جوايش أوغلو أن بلاده تعارض "نشر المرتزقة" في ليبيا، وفي الوقت ذاته أقر بقيام أنقرة "بإرسال فرق قتالية أجنبية ليست من القوات التركية".

وخلافاً للموقف التركي الحالي، أضاف أوغلو أن أنقرة تعتقد أن "إرسال قوات أجنبية إلى ليبيا لن يجلب السلام والاستقرار"، مشيراً إلى أن "الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية التركي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان أوت دينق أشول، في أنقرة أمس الإثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، خلال مقابلة تليفزيونية الأحد الماضي، عن بدء نشر جنود أتراك في ليبيا لدعم حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، مضيفاً: "ستكون لدينا فرق أخرى مختلفة كقوة محاربة، وأفرادها ليسوا من جنودنا".

Advertisements

وأضاف أوغلو أن أنقرة تنفي إرسال مقاتلين من الفصال السورية الموالية لها إلى ليبيا للقتال دفاعاً عن حكومة الوفاق الليبية، مشيراً إلى أن حكومة فايز السراج نفت صحة تلك الأنباء.

يأتي هذا بعدما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعدد من التقارير من جهات مختلفة، إرسال تركيا مقاتلين سوريين للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الليبية، ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكر المرصد بجانب التقارير أن تركيا فتحت نقاط تجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها والفصائل الموالية لها في الشمال السوري لإرسال المقاتلين مقابل راتب يتراوح بين 1800 و2000 دولار، وأنه تم إرسال ما يزيد على ألف منهم إلى ليبيا بعد توقيع مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني بين تركيا وحكومة السراج في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف مصر، غداً الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث التطورات المتسارعة على المشهد الليبي والتدخلات التركية فيه.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس الإثنين، إن سامح شكري ونظراءه الأوروبيين سيبحثون "سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط".