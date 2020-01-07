مجموعة "نيسان" تبدي أسفها الشديد لإهانة غصن النظام القضائي الياباني

أعربت مجموعة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات عن "أسفها الشديد" للإهانة التي ارتكبها رئيسها السابق كارلوس غصن بحقّ النظام القضائي الياباني بفراره من الأرخبيل إلى لبنان، مشدّدة على أنّها ماضية في ملاحقته أمام القضاء حيث تتّهمه باختلاس أموال.
واعتبرت المجموعة في بيان أن "هروبه إلى لبنان من دون إذن من المحكمة، في انتهاك لشروط الإفراج عنه بكفالة، يمثّل إهانة للنظام القضائي الياباني. إنّ نيسان تعتبر هذا الأمر مؤسفاً للغاية"، مشيرة الى أنها "اكتشفت بعد تحقيق داخلي شامل العديد من الأفعال المنسوبة لغصن والمنطوية على سوء سلوك".
وأكّدت نيسان في بيانها أنّ هناك "أدلّة دامغة على ارتكاب غصن مخالفات مختلفة من بينها خصوصاً تقديمه بيانات غير دقيقة حول مدخوله واختلاس أصول عائدة للشركة لحسابه الشخصي".
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