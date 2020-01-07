اقر ​البرلمان الايراني​ مشروع الرد المقابل ضد ​أميركا​ بعد اغتيال الجنرال ​قاسم سليماني​، كما صوت البرلمان على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الايراني يقر مشروع الرد المقابل ضد أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.