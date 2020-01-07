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واشنطن بوست: إدارة ترامب تعد صيغة أولية لعقوبات ضد العراق

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كشفت ​صحيفة واشنطن بوست​ أن مسؤولين كبارا ب​الإدارة الأميركية​ شرعوا في إعداد صيغة أولية للعقوبات على ​بغداد​ ردا على مطالبة البرلمان ​العراق​ي بسحب ​القوات الأميركية​ من العراق.

وذكر أحد المسؤولين أنه وفقا للخطة المرسومة ستكون هناك فترة انتظار قصيرة قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات إلى حين معرفة ما سيقرره المسؤولون العراقيون بشأن القوات الأميركية المتمركزة في بلادهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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