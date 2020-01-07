واشنطن بوست: إدارة ترامب تعد صيغة أولية لعقوبات ضد العراق

كشفت ​صحيفة واشنطن بوست​ أن مسؤولين كبارا ب​الإدارة الأميركية​ شرعوا في إعداد صيغة أولية للعقوبات على ​بغداد​ ردا على مطالبة البرلمان ​العراق​ي بسحب ​القوات الأميركية​ من العراق.

وذكر أحد المسؤولين أنه وفقا للخطة المرسومة ستكون هناك فترة انتظار قصيرة قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات إلى حين معرفة ما سيقرره المسؤولون العراقيون بشأن القوات الأميركية المتمركزة في بلادهم.