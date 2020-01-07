كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين كبارا بالإدارة الأميركية شرعوا في إعداد صيغة أولية للعقوبات على بغداد ردا على مطالبة البرلمان العراقي بسحب القوات الأميركية من العراق.
وذكر أحد المسؤولين أنه وفقا للخطة المرسومة ستكون هناك فترة انتظار قصيرة قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات إلى حين معرفة ما سيقرره المسؤولون العراقيون بشأن القوات الأميركية المتمركزة في بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: إدارة ترامب تعد صيغة أولية لعقوبات ضد العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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