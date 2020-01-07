الطراد الصاروخي الروسي "مارشال أوستينوف" يتجه إلى ساحل سوريا

عبرت ​سفينة​ ​الصواريخ​ التابعة للبحرية الروسية "مارشال أوستينوف" ​مضيق البوسفور​ وداردانيل ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وفقًا للتقارير، تم إرسال سفينة حربية قوية من ​الأسطول الروسي​ إلى ساحل سوريا دون التخطيط مسبقا، بسبب مواجهة عسكرية محتملة بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ في هذه المنطقة.

طراد الصواريخ الثقيل سيعزز بشكل كبير المجموعة الدائمة للأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط.

وسيغطي الطراد مع الغواصات الروس في ​طرطوس​ و​حميميم​. وسيراقب الوضع الجوي والبحري في شرق البحر الأبيض المتوسط.