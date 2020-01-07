الطراد الصاروخي الروسي "مارشال أوستينوف" يتجه إلى ساحل سوريا

عبرت سفينة الصواريخ التابعة للبحرية الروسية "مارشال أوستينوف" مضيق البوسفور وداردانيل ودخلت البحر الأبيض المتوسط.
وفقًا للتقارير، تم إرسال سفينة حربية قوية من الأسطول الروسي إلى ساحل سوريا دون التخطيط مسبقا، بسبب مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المنطقة.
طراد الصواريخ الثقيل سيعزز بشكل كبير المجموعة الدائمة للأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط.
وسيغطي الطراد مع الغواصات الروس في طرطوس وحميميم. وسيراقب الوضع الجوي والبحري في شرق البحر الأبيض المتوسط.
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