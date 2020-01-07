النشرة: اقفال سرايا زحلة ووزارة المالية ومركزي أوجيرو وليبان بوست

افاد مراسل "الخليج 365" في زحلة، بأقفال عدد من المحتجين في زحلة والبقاع سرايا زحلة ووزارة المالية بعلم لبناني كبير وسط انتشار لقوى الأمن.
كما عمل المحتجون على إقفال مركزي أوجيرو وليبان بوست.
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