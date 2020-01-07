النشرة: اقفال سرايا زحلة ووزارة المالية ومركزي أوجيرو وليبان بوست

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بأقفال عدد من ​المحتجين​ في زحلة و​البقاع​ سرايا زحلة و​وزارة المالية​ بعلم لبناني كبير وسط انتشار ل​قوى الأمن​.

كما عمل المحتجون على إقفال مركزي ​أوجيرو​ و​ليبان بوست​.