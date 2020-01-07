الولايات المتحدة سترسل إلى غواتيمالا طالبي لجوء مكسيكيين

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الإثنين أنّ الولايات المتّحدة سترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا التي أبرمت مع الإدارة الأميركية في الصيف الماضي اتفاقًا بشأن الهجرة مثيرًا للجدل.
قال متحدّث باسم الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "بعض المكسيكيين الباحثين عن حماية إنسانية في الولايات المتحدة بات بالإمكان نقلهم إلى غواتيمالا، حيث لديهم الفرصة لطلب الحماية".
كانت واشنطن وقّعت في يوليو اتفاقًا مع غواتيمالا باتت بموجبه هذه الدولة الواقعة في جنوب المكسيك تُعتبر في نظر الولايات المتحدة "دولة ثالثة آمنة" يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم فيها.
لكنّ مراقبين دوليين عبّروا عن قلقهم إزاء هذه الاتفاقية، قائلين إنّ غواتيمالا، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، لا يمكنها استقبال طالبي اللجوء، ولم تكن لتوافق على القيام بذلك، لو لم تتعرّض لضغوط من واشنطن.
أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مماثلة مع السلفادور. وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولويات رئاسته. وتواجه الإدارة الأميركية انتقادات من جانب منظمات حقوقية بسبب سياستها في مجال الهجرة.
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