الذهب يبلغ أعلى مستوى منذ 7 أعوام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ سعر الذهب أمس الإثنين، أعلى مستوى له منذ ما يقرب من سبعة أعوام، متأثرا من خوف المستثمرين من التوترات الإيرانية الأميركية، في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية الجمعة الماضي.

وجاء ارتفاع الذهب، نتيجة الإقبال المتزايد للمستثمرين على شراء المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما اخترق البلاديوم مستوى 2000 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى.

وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1566.41 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول مرتفعا حوالي واحد في المئة. وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأصفر 1.8 في المئة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من نيسان/ أبريل 2013.

وزادت العقود الأميركية للذهب 1.2 في المئة لتبلغ عند التسوية 1568.80 دولار.

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وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب علي عملية الاغتيال.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية حوالي 2 في المئة إلى 2026.16 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 2031 دولارا وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وسجل المعدن، الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات، مكاسب بلغت 53.93 في المئة في 2019 ومن المتوقع أن يبقى في طلب مرتفع هذا العام.

وارتفعت الفضة 0.7 في المئة إلى 18.16 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار.