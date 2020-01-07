ترشيحا: إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (35 عاما)، من قرية ترشيحا، صباح اليوم الثلاثاء، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه لإطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في ترشيحا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب الثلاثينيات من عمره، يعاني من إصابات وصفت بين الطفيفة والمتوسطة في القسم السفلي من الجسم، حيث نقل على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل في نهرية لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، تم تبليغ الشرطة، التي شرعت التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار، دون تنفيذ اعتقالات.

Advertisements

ودلت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض لإطلاق نار من مركبة مسافرة، حيث تم نصب الحواجز ومطاردة سيارة مشبوهة.

وخلال أعمال البحث والمطاردة، أطلق أفراد الشرطة الرصاص صوب المركبة المشبوهة بعد أن رفض سائقها الانصياع لأوامر الشرطة بالتوقف، دون أن يبلغ عن إصابات جراء إطلاق الرصاص من قبل أفراد الشرطة.