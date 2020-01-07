حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأثر البلاد وشرق البحر الأبيض المتوسط بأجواء مغبرة بدأت بالتأثير على البلاد والأجزاء الجنوبية تحديدا، ومن ثم الوسطى وبشكل أقل المناطق الشمالية، وستستمر طيلة ساعات هذا اليوم الذي سنعيش معه جو بارد ومغبر وعاصف أحيانا. وقد يتخلل هذه العاصفة أمطار طينية.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة، وتكون الأجواء إلى باردة جدا في معظم المناطق، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة، بحيث قد ترتفع نسب الغبار في الجنوب.

بينما في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد وماطر، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتشتد غزارة في ساعات الظهر والعصر، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية.

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وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج في بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى في ساعات الصباح، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر مع حدوث العواصف الرعدية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

يوم الخميس، يستمر تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وتساقط البرد في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.

يستمر تأثير المنخفض الجوي، يوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق خصوصاً في أواسط البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في المساء والليل، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصا في الجبال.