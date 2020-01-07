وزير الدفاع الأمريكي: لا نخطط للانسحاب من العراق

الثلاثاء 7 يناير 2020

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين في البنتاجون إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، وذلك بعد تقارير لرويترز ووسائل إعلام أخرى عن رسالة من الجيش الأمريكي تفيد بالانسحاب.



وأضاف إسبر لدى سؤاله عن الرسالة ”لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق“، مضيفا أنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.

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وتابع قائلا ”لا أعرف ما هذه الرسالة...نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق. انتهى“.

وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية مع حلفائها وشركائها.