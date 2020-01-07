- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية: العقوبات على العراق ستكون أسوأ من عقوبات إيران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
قالت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول اميركي إن النقاشات بشأن فرض عقوبات على العراق مازالت في البداية ولم يتخذ قرار نهائي بشأن فرضها.
وأضاف المسئول أن خطة فرض العقوبات على العراق ستنتظر لفترة محددة لمعرفة ما اذا كان المسؤولون العراقيون سيمضون قدماً في طرد القوات الاميركية من هناك.
ولفت إلى أن العقوبات قد تتضمن ايضاً منع رجال الاعمال الاميركيين من العمل مع نظرائهم العراقيين ومنع الشخصيات والشركات من استخدام النظام المالي الاميركي وقطاعه الاقتصادي.
وذكرت الصحيفة أن من المحتمل أن تلعب وزارة الخزانة والبيت الأبيض دورًا قياديًا إذا تم تطبيق العقوبات على #العراق في النهاية .. لافتة إلى أن هذه الخطوة ستمثل خطوة غير عادية للغاية ضد حليف أجنبي انفقت الولايات المتحدة ما يقرب من عقدين ومئات المليارات من الدولارات لدعمه.
وتابعت: ادارة الرئيس ترمب تبدأ التخطيط لفرض عقوبات على العراق بعد اعلان الرئيس ترمب انه سيفرض عقوبات غير مسبوقة (واسوأ من العقوبات على ايران) على #العراق في حال اجبر الولايات المتحدة على الانسحاب من هناك
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: العقوبات على العراق ستكون أسوأ من عقوبات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.