شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتراق 350 هكتار.. السيطرة على حريق نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

قال رجال إطفاء في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إنهم سيطروا على حريق غابات تسبب في إحراق نحو 350 هكتارا في الساحل الشرقي من جزيرة نورث أيلاند في البلاد.

وقال تريفور ميتشيل، من هيئة الإطفاء والطوارئ في نيوزيلندا في بيان: "يبدو الأمر إيجابيا ولدينا أحوال جوية مواتية في الطريق".

وشارك أكثر من 70 رجل إطفاء بالإضافة إلى سبع مروحيات وطائرتين في مكافحة الحريق. كما أرسلت الحكومة النيوزيلندية 22 رجل إطفاء آخرين وأفراد من قوة الدفاع النيوزيلندية.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن: "إن الدمار الناجم عن هذه الحرائق يلحق خسائر جسيمة بجيراننا الأستراليين وسنواصل بذل قصارى جهدنا للمساعدة في التعامل مع هذا الوضع الديناميكي والخطير للغاية على نحو مستمر".