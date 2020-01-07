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رئيس وزراء اليابان يخطط لزيارة المملكة خلال الشهر الجاري

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أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم أنه سيزور المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في منتصف كانون ثان/يناير الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم الثلاثاء نقلاً عن تصريحات آبي أمام لجنة الحزب.

وذكرت مصادر أن الزيارة إلى المنطقة من المتوقع أن تكون في الفترة من 11 إلى 15 كانون ثان/يناير الجاري.

وكانت حكومة آبي قد قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.

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