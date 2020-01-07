شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يخطط لزيارة المملكة خلال الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مصادر أن الزيارة إلى المنطقة من المتوقع أن تكون في الفترة من 11 إلى 15 كانون ثان/يناير الجاري.
وكانت حكومة آبي قد قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.
وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.
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