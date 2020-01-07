ايران تضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب

صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب. يتبع..

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