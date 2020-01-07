موسكو تكشف سبب رفضها بيانا أمميا يدين الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت موسكو، أنها رفضت مشروع البيان الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على سفارتها في بغداد، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار "المتغيرات على أرض الواقع".
وردا على اتهام دبلوماسيين أمريكيين لروسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "موسكو تدين أي هجمات تستهدف البعثات الدبلوماسية"، وكانت مستعدة لتأييد البيان الذي تم التوافق عليه، لكن "في آخر لحظة جاءت الضربة الأمريكية على بغداد التي أدت إلى مقتل فائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".
وأضاف نبيبنزيا أن "ذه الضربة، التي وصفها بأنها مخالفة لكافة المعايير الدولية، وضعت الاقتراح الأمريكي في سياق "مختلف تماما"، وقال "كان من المستحيل تجاهل ما حدث. وقلنا إنه يمكننا اقتراح تعديلات على بيان رئيس مجلس الأمن، لكن هذه التعديلات ستكون بالتأكيد غير مقبولة من قبل زملائنا الأمريكيين".
وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان أن الهجوم على السفارة الأمريكية كان بمثابة رد فعل على هجمات نفذتها القوات الأمريكية ضد بعض المجموعات في العراق.
كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن أسفه لواقع عدم وجود فرصة على الإطلاق لتبني مجلس الأمن بيانا يتعلق بمقتل سليماني.
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