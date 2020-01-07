جنرال أمريكي كبير: صياغة الرسالة للعراق سيئة وهي مسودة غير موقعة

اكد جنرال أمريكي وصف بالـ"كبير"، أن صياغة الرسالة بشأن العراق سيئة، مبينا انها مسودة غير موقعة تهدف لتسليط الضوء على زيادة مستوى تحركات القوات.

وقال رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي "بعد النظر في الرسالة.. اتضح لي أنها كانت خاطئة"، مضيفا أنها مسودة سيئة الصياغة ولم يتم التوقيع عليها.

وأضاف ميلي "أن الرسالة سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب.. ليس هذا هو ما يحدث"، مؤكدا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.

من جهتها أكدت المتحدثة باسم "البنتاغون" أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بوجود قواتها في العراق.

وقالت "مستمرون في التشاور مع الحكومة العراقية في ما يتعلق بمهمة هزيمة تنظيم داعش والجهود المبذولة لدعم قوات الأمن العراقية".

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وشددت على أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمهامها في صلب التحالف الدولي لهزيمة "داعش" وضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي.

وفي وقت سابق، نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أي نية للولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق، مشيرا إلى أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المبعوثة باسم الجنرال سيلي حقيقية.

وأوضح أنه لم تصدر أي قرارات للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.

وانتشرت رسالة لقوات المشاة البحرية الامريكية "المارينز"، ابلغت فيها قيادة العمليات المشتركة بانها ستقوم بانسحاب آمن وكفوء من العراق خلال الايام والاسابيع القادمة.