رئيس وزراء اليابان يزور الشرق الأوسط منتصف يناير الجاري

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زيارة الشرق الأوسط منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" الثلاثاء.



وقال الوكالة: "إن آبي أبلغ حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم أنه سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".

وذكرت مصادر أن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المنطقة من المتوقع أن تكون في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

وكانت حكومة آبي قد قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

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وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.

ونفت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، وجود أي تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى منطقة الشرق الأوسط لتأمين السفن اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا: "إن اليابان تراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب، لكن لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتأمين السفن اليابانية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استباقية استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.