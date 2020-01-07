"الشيطان 82".. فرقة أمريكية لكبح طيش إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إنه الموت القادم من الأعلى، إنه الشيطان الذي بعثته الولايات المتحدة قبل أكثر من قرن من الزمان، يهبط اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط، على وقع تصاعد التوتر مع إيران.

جنود أمريكيون من كتيبة المشاة المظليين انضموا إلى نحو 750 جنديا وصلوا الأيام الماضية إلى الشرق الأوسط، إثر تطورات سياسية تخللتها هجمات على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق، مرورا بالاعتداء على سفارة واشنطن ببغداد، وصولا إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

فرقة أمريكية تتخذ من ولاية نورث كارولينا مقرا لها، وتُعرف باسم "الموت من الأعلى" أو "الشيطان 82".

Advertisements

وتشكلت الفرقة عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، وهي متخصصة بالإنزال الجوي والهجوم بالمظلات، ومهمتها الاستجابة للطوارئ في أي مكان.

وتتألف الفرقة من 6 ألوية، هي "الشيطان" و"الصقر" و"النمر" و"مدفعية الميدان" و"الطيران القتالي" و"دعم الفرقة 82".

وشاركت الفرقة العسكرية الأمريكية في الحربين العالمية الأولى والثانية، كما خاضت حرب فيتنام وبنما وأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب.