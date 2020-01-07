مقتل وإصابة 35 شخصا في انفجار بنيجيريا

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رويترزالثلاثاء 2020/1/7 08:37 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر مسلحة تابعة لحركة بوكو حرام الإرهابية - أرشيفية
قُتل 9 أشخاص في انفجار قنبلة في سوق مزدحم على جسر بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر أمنية.
وقال ضابط في الجيش النيجيري، طلب عدم كشف هويته، إن "المعلومات الأولية تفيد بمقتل 9 أشخاص، جميعهم نيجيريون"، مشيرا إلى إصابة 26 آخرين بينهم 21 نيجيريا و5 كاميرونيين.
وتنشط جماعة بوكو حرام الإرهابية على جانبي الحدود وتشن هجمات بشكل دوري.
وتشهد جامبورو، وهي مركز تجاري، أعمال عنف منذ أغسطس/آب 2014 حين فرض متطرفو بوكو حرام سيطرتهم عليها وعلى بلدة نجالا المجاورة، فيما استعاد الجيش النيجيري البلدتين في سبتمبر/أيلول 2015 بمساعدة قوات تشادية بعد معارك ضارية استمرّت شهورا.
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