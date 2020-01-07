شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسئول أمريكي: التواجد العسكري المخفض بالعراق لن يحمي قواتنا من هجمات إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت مجلة التايم الاميركية نقلا عن مسؤول اميركي، إن أي تواجد عسكري مخفض في العراق في المستقبل المنظور سيكون أمرا لا يمكن الدفاع عنه بالنظر إلى عجز الجيش العراقي عن حماية القواعد التي تؤوي جنودنا، حتى لو كانوا على استعداد للقيام بذلك.

Advertisements وقالت أيضا نقلا عن احد مستشاري عبد المهدي إن عادل عبد المهدي يحاول تاخير الانسحاب الاميركي من خلال سحب جزء صغير وجعل الانسحاب يتم عبر فترة طويلة. وأضافت أن البرلمان يريد طرد قوات التحالف التي تقاتل #داعش وليس أولئك المتخصصين الذين يريدون تدريب قوات الأمن العراقية

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