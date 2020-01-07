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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية إيران: حان الوقت لخروج أمريكا من المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن إيران توجه "نداء محبة وسلام" إلى جيرانها.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 07، 2020 أن الوقت حان لخروج أمريكا من المنطقة.
وأعاد الوزير الإيراني التذكير بخطة روحاني في هرمز واعتبرها خطة لـ "السلام".
ولفت ظريف إلى أن أميركا فرضت على نفسها "ظروفا ستطالها عاجلا أم آجلا".
ولفت إلى أن الحوار والتفاهم هما من يجلبان الأمن إلى المنطقة.
وأشار إلى أن الحرب التي كان استثناءا بالعلاقات الدولية باتت قاعدة في المنطقة
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