- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأمريكي يدلون بإفادات أمام "الشيوخ" بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال مساعدون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، إن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، منهم وزيرا الخارجية والدفاع، سيدلون بإفادات عن التطورات في العراق وإيران أمام المجلس.
وأوضح المساعدون أن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي مارك ميلي سيدلون بإفاداتهم الساعة الثانية ونصف مساء بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
ويعقد مجلس الشيوخ جلسته الأربعاء المقبل في أعقاب مقتل الإرهابي قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالعراق الأسبوع الماضي.
وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.
وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.
وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.
وجاءت الضربة بعد أن قامت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران باقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
واستهدفت أمريكا معسكرات مليشيا حزب الله العراقية على خلفية مقتل متعاقد مدني أمريكي، إثر سقوط صواريخ على قاعدة عراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأمريكي يدلون بإفادات أمام "الشيوخ" بشأن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.