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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس الأمريكي يدلي بخطاب حول سياسة بلاده تجاه إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيدلي بخطاب، الثلاثاء، يستعرض فيه سياسة الحكومة الأمريكية تجاه إيران، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار.
وقال المسؤول، وفقا لرويترز "من المتوقع أن يركز بنس في خطابه على الاختلافات بين الشعب الإيراني وحكومته".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.
وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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