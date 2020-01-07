اخبار العالم

 اليابان تنفي وجود أي تغيير في خطط إرسال قواتها إلى المنطقة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  اليابان تنفي وجود أي تغيير في خطط إرسال قواتها إلى المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليابان تنفي وجود أي تغيير في خطط إرسال قواتها إلى المنطقة

الثلاثاء 7 يناير 2020

 اليابان تنفي وجود أي تغيير في خطط إرسال قواتها إلى المنطقة

متابعات_الخليج 365

نفت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، وجود أي تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى منطقة الشرق الأوسط لتأمين السفن اليابانية. 

 

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن "اليابان تراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب، لكن لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتأمين السفن اليابانية".

Advertisements

 

يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية. 

 

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

 

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  اليابان تنفي وجود أي تغيير في خطط إرسال قواتها إلى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا