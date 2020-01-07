عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليابان تنفي وجود أي تغيير في خطط إرسال قواتها إلى المنطقة

الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نفت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، وجود أي تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى منطقة الشرق الأوسط لتأمين السفن اليابانية.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن "اليابان تراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب، لكن لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتأمين السفن اليابانية".

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يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.