رفضت الولايات المتحدة منح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئول أمريكي قوله إن بلاده رفضت منح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك يوم الخميس المقبل.
ومن المفترض أن تمنح الولايات المتحدة تأشيرات لجميع دبلوماسيي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، باعتبارها البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن تنقض هذا الالتزام بشكل دوري، وتحرم أعضاء أصيلين في هذه المنظمة من الوصول لمقرها الرئيسي.
يأتي هذا بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري وأحد أهم الجنرالات الإيرانيين قاسم سليماني، في ضربة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العراق.
ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن 3 مصادر دبلوماسية، قولها إن ظريف طلب الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قاسم سليماني.
وأضافت المجلة أن الحكومة الإيرانية كانت تنتظر صدور تأشيرة ظريف، أمس الاثنين، إلا أن مسئولاً أمريكياً أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن الولايات المتحدة لن تسمح للوزير الإيراني بدخول البلاد.
وبحسب اتفاقية 1947، فإنه ينبغي على واشنطن أن تسمح للمسئولين الأجانب بالدخول إلى أراضيها للقيام بأعمال لها علاقة بالأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل سليماني.. واشنطن ترفض دخول وزير الخارجية الإيراني أراضيها لحضور اجتماع مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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