الحكومة اليابانية: طوكيو أبلغت لبنان بأن سفر غصن من اليابان يدعو للأسف

أعلن كبير أمناء ​مجلس الوزراء​ ​اليابان​ي، ​يوشيهيدي سوغا​، خلال ​مؤتمر​ صحفي أن بلاده على ​اتصال​ ب​لبنان​ ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات ​كارلوس غصن​ من اليابان. ولفت سوغا الى أن "اليابان أبلغت لبنان بأن خروج غصن يدعو للأسف، وأنها ستسعى إلى التعاون في سبيل كشف الحقيقة".

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