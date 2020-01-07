خارجية فرنسا: لا نعلم إذا كان غصن دخل لبنان بجواز سفر فرنسي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنّه لا يعلم ما إذا كان المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن قد دخل إلى لبنان بجواز سفر فرنسي بعد فراره من اليابان.
وقال لودريان لقناة "بي أف أم تي في" الإخبارية الفرنسية ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان غصن قد استخدام جواز سفر فرنسي للوصول إلى لبنان "ليس على حدّ علمي"، مؤكدا أنه "ليست لدينا معلومات محدّدة بشأن هذا الموضوع".
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