عبدالله: التأخير في الحكومة مرده بشكل اساسي وزارة الخارجية ومرجعيتها

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يبدو أن التأخير في ​الحكومة​، مرده بشكل اساسي، ​وزارة الخارجية​ ومرجعيتها، علما أن ال​سياسة​ الخارجية يرسهما ​البيان الوزاري​، و​مجلس الوزراء​، ويبقى السؤال البديهي، من الذي يشكل الحكومة؟".

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