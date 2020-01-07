التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد جونية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن اعادة فتح السير على اوتوستراد ​جونية​ بإتجاه ​بيروت​ تحت جسر الصولديني، بعد أن أقدم عدد من ​المحتجين​ على قطعه لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة.

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