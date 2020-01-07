الطرقات المقطوعة صباح اليوم في عدد من المناطق

أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد جونية تحت جسر الصولديني باتجاه بيروت، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.
ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي: طريق حلبا امام محطة بو ضاهر، العبدة، ساحة النور، البداوي واوتوستراد المنية محلة عرمان.
واشارت الى ان الطرقات المقطوعة في البقاع عي تعلبايا وسعدنايل.
وذكرت ان طريق صيدا بيروت سالكة.
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