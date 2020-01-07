الطرقات المقطوعة صباح اليوم في عدد من المناطق

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع السير على اوتوستراد ​جونية​ تحت جسر الصولديني باتجاه ​بيروت​، مشيرة الى أن ​حركة المرور​ كثيفة في المحلة.

ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي: طريق حلبا امام محطة بو ضاهر، العبدة، ساحة النور، البداوي واوتوستراد المنية محلة عرمان.

واشارت الى ان الطرقات المقطوعة في البقاع عي تعلبايا وسعدنايل.

وذكرت ان طريق صيدا بيروت سالكة.