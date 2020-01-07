ظريف: الحرب التي تعتبر استثناء في العلاقات الدولية باتت هي القاعدة بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في كلمة له خلال منتدی حوار ​طهران​ أن "اغتيال الشهيد ​قاسم سليماني​ بداية نهاية الوجود الأميركي في المنطقة"، مشددا على ان "سليماني عمل من اجل استقلال المنطقة ومواجهة النفوذ الأميركي".

وراى ظريف أن "حسابات ​واشنطن​ الخاطئة تسببت بزعزعة الاستقرار في المنطقة"، معتبرا "اننا نواجه اليوم اكبر كذبة تاريخية وهي ان ​الادارة الأميركية​ تريد ​السلام​ في ​العالم​"، مشددا على ان "الحرب التي تعتبر استثناء في العلاقات الدولية باتت هي ​القاعدة​ في المنطقة".