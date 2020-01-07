ظريف: الحرب التي تعتبر استثناء في العلاقات الدولية باتت هي القاعدة بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمة له خلال منتدی حوار طهران أن "اغتيال الشهيد قاسم سليماني بداية نهاية الوجود الأميركي في المنطقة"، مشددا على ان "سليماني عمل من اجل استقلال المنطقة ومواجهة النفوذ الأميركي".
وراى ظريف أن "حسابات واشنطن الخاطئة تسببت بزعزعة الاستقرار في المنطقة"، معتبرا "اننا نواجه اليوم اكبر كذبة تاريخية وهي ان الادارة الأميركية تريد السلام في العالم"، مشددا على ان "الحرب التي تعتبر استثناء في العلاقات الدولية باتت هي القاعدة في المنطقة".
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